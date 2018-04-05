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05 Nisan 2018 Perşembe günü yayınlandı
Vakıf Katılım Diyarbakır Şubesi açıldı

Vakıf Katılım Diyarbakır Şubesi açıldı

- Vakıf Katılım'ın Diyarbakır 'daki şubesinin açılışında dua edilmesi - Kurdele kesimi - Törene katılanlardan görüntüler - Şubenin içinden detaylarDİYARBAKIR (AA) - Vakıf Katılım Bankasının Diyarbakır Şubesi hizmete girdi.Merkez Kayapınar ilçesinde şube açan Vakıf Katılım, kentte bireysel müşterilerin ve KOBİ'lerin finansal ihtiyaçlarını karşılayacak özel çözümler sunacak.Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş, açılış töreninde yaptığı konuşmada, şube açtıkları bölgelerde halkın yoğun ilgisiyle karşılaştıklarını belirterek, Diyarbakır 'da da müşterilerin finansal ihtiyaçlarına katkı sağlayacaklarını, destekleyecekleri projelerle bölgenin gelişmesine yardımcı olacaklarını söyledi.

- "13 milyar lira finansman kaynağı sağladık"31 ilde, 65 şubeyle çalışmalarını yürüttüklerini dile getiren Göktaş, "katılım bankacılığında referans kurum olma" vizyonuyla yatırımlarına devam ettiklerini aktardı.Göktaş, başta yeni ödeme sistemleri olmak üzere, pek çok alanda geliştirme çalışmalarının sürdüğünü belirterek, şunları kaydetti:"Kadim vakıf kültürünün yüzyıllara dayanan birikimini harmanlayarak, kamunun katılım bankacılığına verdiği destek doğrultusunda hızlı bir büyüme süreci geçiriyoruz. Vakıf Katılım olarak sektördeki temel misyonumuzu, mevcut pastadan pay alarak büyümek değil, sektörü ve ülkemiz ekonomisini büyütecek yatırımları hayata geçirmek olarak görüyoruz. 2017 yılı sonunda ekonomiye 13,2 milyar lira finansman desteği sağladık."Milli ekonomiye destek vermek amacıyla öz kaynakları devreye sokarak topladıklarından daha fazla fonu reel sektöre destek olarak sunduklarını vurgulayan Göktaş, "Yıl sonunda yaklaşık 100 şubeye ulaşmayı hedefliyoruz." dedi.

Benin Referans Açılış Töreni Misyon 

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