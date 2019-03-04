Vakadan dönen ambulans ile polis aracı çarpıştı: 5 yaralı

-Olay yerine sevk edilen ekipler

-Kazaya karışan ambulans ile polis aracı

-Kazaya karışan araçların olay yerinden kaldırılması

-Olay yeri genel detay



( KONYA )- Konya’da vakadan dönen ve hastaneye yaralı taşıyan ambulans ile polis aracı çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı KONYA



- Konya’da bir vakadan hastaneye dönüş yapan ambulans ile polis aracı çarpışması sonucu ambulans devrildi. Kazada ikisi polis, ikisi sağlık görevlisi olmak üzere 5 kişi yaralandı. Kaza, saat 21.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Ferhuniye Mahallesi Hastane Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, vakadan Konya Numune Hastanesine dönüş yapan Muhammed Ö., idaresindeki 42 ANG 02 plakalı ambulans Darüsşifa Sokak’tan Hastane Caddesine çıktığı sırada, bölgede devriye atan ve Hastane Caddesi üzerinde seyir halinde olan Mustafa K., idaresindeki 42 A 7655 plakalı polis aracı ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle ambulans yan yattı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, ambulans ve polis aracında bulunan yaralılara olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla kazaya karışan 112 ekibinden doktor Sare Nur A., ATT görevlisi Sevgi Sevin G., sürücü Muhammed Ö., ile polis aracındaki polis memurları Mustafa K., Mehmet T., kent merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastanelerde tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

