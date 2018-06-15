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15 Haziran 2018 Cuma günü yayınlandı
Vahşet bayram dinlemedi... Masum köpeğe gözünü kırpmadan pompalı tüfekle ateş açıp, böyle yaraladı

Vahşet bayram dinlemedi... Masum köpeğe gözünü kırpmadan pompalı tüfekle ateş açıp, böyle yaraladı

çevre sakinleri tarafından çekilen cep telefonu görüntüleri var

( AYDIN -ÖZEL) Vahşet bayram dinlemedi... Masum köpeğe gözünü kırpmadan pompalı tüfekle ateş açıp, böyle yaraladı AYDIN

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- Kuşadası’nda gözü dönmüş bir kişi sokak köpeğine bayramın birinci günü pompalı tüfekle ateş açtı. Köpek yaralanırken, şikayet üzerine polis iki kişiyi gözaltına aldı. Çevre sakinleri yaşanan vahşeti cep telefonu ile saniye saniye kaydetti.
Edinilen bilgiye göre, Kuşadası’na bağlı Yavansu Mahallesi’nde oteller bölgesinde meydana gelen olayda, yanında iki kişi bulunan bir kişi sokak köpeklerinden rahatsız olduğunu belirterek, çevre sakinleriyle tartışmaya başladı.
Ardından aracından pompalı tüfeği alan gözü dönmüş kişi, pompalı tüfekle köpeğe iki el ateş açtı. Yaralanan köpek can havliyle kaçarken, çevre sakinleri yaşanan vahşeti cep telefonuyla kaydetti.
Polis 2 kişiyi gözaltına aldı Yaşanan olayın ardından çevre sakinleri polisi arayarak şikayette bulundu. Yapılan araştırmada pompalı tüfekle köpeğe ateş açıp yaralayan kişinin 69 yaşındaki Bilgin Ç. İle 39 yaşındaki oğlu Oğuz C.Ç. olduğunu tespit etti. Soruşturma başlatan Kuşadası Emniyet Müdürlüğü ekipleri, iki kişiyi gözaltına aldı.
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