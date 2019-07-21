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21 Temmuz 2019 Pazar günü yayınlandı
Uzunköprü'de otomobil duvara çarparak durabildi: 3 ölü

Uzunköprü'de otomobil duvara çarparak durabildi: 3 ölü

Polis jandarma sağlık ve İtfaiye araçları

Bebek Jandarma Bild Direksiyon Trol 

-Yardım etmek isteyen vatandaşlar
-Olay yeri inceleme ekipleri

( EDİRNE ) EDİRNE

- Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde meydana gelen kazada 3 kişi hayatını kaybetti. Kaza, Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde Keşan yolu üzeri 2. kilometrede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Keşan istikametinde seyir halinde olan 22 DN 852 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Uzunköprü eski Meslek Yüksek Okulu'nun duvarına çarptı. Çarpmanın etkisi ile araçta bulunan 2 kadın 2 erkek ve 2 bebek toplam 6 kişi'den 3'ü hayatını kaybetti. Araçtan çıkarılan yaralılardan birinin durumu ağır diğer 2 kişinin tedavisi sürüyor. Kaza sonrasında Keşan - Uzunköprü kara yolu kontrollü olarak geçişe açıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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