Uzunköprü'de otomobil duvara çarparak durabildi: 3 ölü

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( EDİRNE ) EDİRNE



- Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde meydana gelen kazada 3 kişi hayatını kaybetti. Kaza, Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde Keşan yolu üzeri 2. kilometrede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Keşan istikametinde seyir halinde olan 22 DN 852 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Uzunköprü eski Meslek Yüksek Okulu'nun duvarına çarptı. Çarpmanın etkisi ile araçta bulunan 2 kadın 2 erkek ve 2 bebek toplam 6 kişi'den 3'ü hayatını kaybetti. Araçtan çıkarılan yaralılardan birinin durumu ağır diğer 2 kişinin tedavisi sürüyor. Kaza sonrasında Keşan - Uzunköprü kara yolu kontrollü olarak geçişe açıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

