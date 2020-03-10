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10 Mart 2020 Salı günü yayınlandı
Uzun Cevdet'in iki yakınına FETÖ davasından 6'şar yıl hapis cezası

Uzun Cevdet'in iki yakınına FETÖ davasından 6'şar yıl hapis cezası

ADLİYE TABELASI DETAY

Karya Hapis Cezası Mahkeme Heyeti Kız Kardeş Terör Örgütü 

-VATANDAŞLAR GİRİŞ DETAY

(( SAKARYA ) SAKARYA

- FETÖ’nün ikinci adamı olan ve ‘Uzun Cevdet’ lakabıyla tanınan Cevdet Türkyolu’nun iki yakınının yargılandığı davada mahkeme heyeti iki sanığa 6'şar yıl hapis cezası verdi. İki sanığın cezası onanırsa hapis yatacakları öğrenildi. 15 Temmuz 2016 yılında Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarınca gerçekleştirilmek istenen darbe teşebbüsü sonrasında Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma kapsamında açılan FETÖ davaları tüm hızıyla sürüyor. Dava kapsamında Sakarya 5. Ağır Ceza Mahkemesinde FETÖ'nün ikinci adamı olan ve ‘Uzun Cevdet' lakabıyla tanınan Cevdet Türkyolu'nun kız kardeşi V.E. ve eniştesi K.E.'nin yargılanmasına devam edildi. Davaya sanıklar ve avukatlar katıldı.
Önceki davada Cumhuriyet savcısı, celse arasında mahkemeye sunduğu iki sanık hakkında ‘Silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan 7 yıl 6'şar aydan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılması şeklindeki mütalaayı tekrarladı. Mahkemede son ifadelerini veren sanıklar, suçsuz olduklarını ve beraatlarını talep etti. Sanıkları, avukatları dinleyen mahkeme heyeti, Cevdet Türkyolu'nun kız kardeşi V.E'ye 'Silahlı Terör Örgütüne Üye olma' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası, eniştesi K.E., ise 'Silahlı Terör Örgütüne Üye olma' suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verdi. İki sanığın cezası onanırsa hapis yatacakları öğrenildi. (RŞ-
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