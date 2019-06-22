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22 Haziran 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Üzüm bağlarından akan sel suları şelaleyi anımsattı

Üzüm bağlarından akan sel suları şelaleyi anımsattı

Sel sularının üzüm bağından dereye şelale şeklinde akması

Tarım Şelale Dolu Yağışı Üzüm Bağı Dere Yatağı 

-Ekili tarım arazilerinde sulardan görüntü
-Trafikte su dolu yollardan geçen araçlardan görüntü

( DENİZLİ )- Bekilli ilçesinde yoğun yağmur ve dolu yağışı etkili oldu- Yağış ekili tarım arazileri ile üzüm bağlarına zarar verdi DENİZLİ

- Denizli’nin Bekilli ilçesinde aniden bastıran yağmur ve dolu yağışı ekili tarım arazilerini göle çevirirken özellikle üzün bağlarının olduğu ve dere yatağına yakın bölgelerde sel suları adeta şelale şeklinde aktı. İlçede aniden bastıran yağmur ve dolu yağışı bir çok olumsuzluğu da beraberinde getirdi. Yağıştan en çok zarar gören yerler ise ekili tarım arazileri ile üzüm bağları olurken, yağış trafikte de zaman zaman aksamalara neden oldu. Özellikle araçlar yol dolu sularda ilerlemekte zorluk çekerken yayalar ise yağıştan sığınacak yerler aradı. Dere yataklarının azgında aktığı yağış sonrası, dereye yakın olan bir üzüm bağından sel sularının şelale şeklinde akması ise vatandaşlar tarafından cep telefonları ile kayıt altına alındı. Ölen yada yaralanın olmadığı olayda ekili tarım arazilerinden dolayı ciddi miktarda maddi hasar meydana geldiği bildirildi.
(GC-
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