Uzman çavuşlar yeni askerlik sistemi öncesi sorunlarını dile getirdi

-Emekli Komando Astsubay Yılmaz Demir Özçelik’in konuşması



( ANKARA -ÖZEL) - Uzmanlar Federasyonu Başkanı Ali Tilkici: - "33 yıldır sözleşmeli çalışan uzman çavuşların kadroya alınmaları taleplerimiz var" ANKARA



- Uzmanlar Federasyonu Başkanı Ali Tilkici, 33 yıldır sözleşmeli çalışan uzman çavuşların kadroya alınmasını talep ettiklerini belirterek, “Silahlı Kuvvetlerinin en fazla şehit ve gazi olmuş camiasıdır uzman çavuşlar, vatan için, bayrak için bedel ödemiş insanlardır, sıvasız hanelerin, kerpiç evlerin çocuklarıdır. Bugün Silahlı Kuvvetlerin en önde giden, toprağa ilk düşen yiğitleridir. Bu yiğitleri yok sayamayız” dedi.

Uzmanlar Federasyonu, Türk Silahlı Kuvvetlerinin en fazla personel sayısı olan uzman çavuşların taleplerini gündeme getirdi. Uzmanlar Federasyonu Başkanı Ali Tilkici, İhlas Haber Ajansı



muhabirine yaptığı açıklamada, yeni tip askerlik düzenlemesinde uzman çavuşların da kapsama alınmasını istediklerini belirterek, “33 yıldır sözleşmeli çalışan uzman çavuşların kadroya alınmaları taleplerimiz var. Silahlı Kuvvetlerinin en fazla şehit ve gazi olmuş camiasıdır uzman çavuşlar, vatan için bayrak için bedel ödemiş insanlardır, sıvasız hanelerin, kerpiç evlerin çocuklarıdır. Bugün Silahlı Kuvvetlerin en önde giden, toprağa ilk düşen yiğitleridir. Bu yiğitleri yok sayamayız. Yeni tip askerlik düzenlemesinde uzman çavuşların kadroya alınmaları ve mesleki güvencelerinin verilmesini istiyoruz. Uzman çavuşların 33 yıldır büyük sorunları var. Ben 25 yıl görev yaptım, bunun 21 yılı bizzati Güneydoğu’da geçti. Bugün uzman çavuşlar, birliklerde başka görevlerde de çalıştırılıyorlar” diye konuştu.

10 yıl önce görevdeyken paraşüt atlayışı sırasında geçirdiği kaza ile engelli haline gelen emekli Komando Astsubay Yılmaz Demir Özçelik ise uzmanlara destek verdiğini belirterek, “Silah arkadaşlarımızı bu zamana kadar hep yalnız bıraktığımızı düşünüyoruz. Engelli olmama rağmen İstanbul’dan destek olmak için geldim. Türkiye’nin ayrışmaya değil, daha çok kenetlenmeye ve devletimizin milleti ile silahlı kuvvetleri ile subayı, astsubayı, uzman çavuşu ile daha çok kenetlenmeye ihtiyacı olduğu bir dönemden geçiyoruz. Bu kardeşlerimizin haklarına hassasiyet göstermek çok önemlidir. Cumhurbaşkanımızın bize verdiği 4 yıl önceki sözünün 2 milyon astsubay ve uzman ailesi olarak gerçekleşmesini bekliyoruz” dedi.

Uzmanlar Federasyonu üyeleri önceki gün TBMM önüne gitmiş ancak valilikten izin alamadıkları için basın açıklaması yapamamıştı. TBMM önüne gelen uzman çavuşlar Meclise alınarak, milletvekilleri ve Milli Savunma Komisyonu Başkanı İsmet Yılmaz ile görüşmeleri sağlanmıştı.

