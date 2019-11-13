Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
13 Kasım 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Uzman çavuş tartıştığı kadını öldürdü - BURSA

Uzman çavuş tartıştığı kadını öldürdü - BURSA

- Olay yeri inceleme ekiplerinin olay yerindeki çalışmaları Bursa 'da uzman çavuş tartıştığı kadını öldürdüBURSA (AA) - Bursa 'da görevli bir uzman çavuş, tartıştığı kadını tabancayla vurarak öldürdü.Alınan bilgiye göre, Işıklar Jandarma Astsubay Meslek Yüksek Okulunda görevli uzman çavuş A.K. ile Sosin K. (46) arasında, okulun Osmangazi ilçesi Adalet Mahallesi'nde bulunan eğitim merkezinde bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.Tartışmanın büyümesi üzerine A.K, kadını tabancayla vurdu.Görevlilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Sosin K'nın yaşamını yitirdiğini belirledi.Polis tarafından gözaltına alınan A.K, polis merkezine götürüldü.Kadının cesedi Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis Polis Merkezi Osin Uzman Çavuş Eğitim Merkezi 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Yenibosna'da Karakolun Önünde PatlamaYenibosna'da Karakolun Önünde Patlama
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Bayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset BulunduBayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset Bulundu
500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın
Tuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar BulunduTuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar Bulundu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı