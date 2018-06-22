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22 Haziran 2018 Cuma günü yayınlandı
Üzerine mermer kayası düşen işçi öldü - KONYA

Üzerine mermer kayası düşen işçi öldü - KONYA

- Üzerine mermer kayası düşen işçi öldü - Olayın yaşandığı fabrikadan görüntüler - Polisin incelemeleri - İşçinin üzerine düşen mermer kayasından detayÜzerine mermer kayası düşen işçi öldüKONYA (AA) - Konya 'da vince yüklenen ham mermer kayası üzerine düşen işçi, hayatını kaybetti.Alınan bilgiye göre, merkez Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi Umurlu sokakta bulunan mermer fabrikasında çalışan Uğur Uyar (46) ham mermer kayalarını vince yükledi.Vinç hareket ettiği sırada halatlardan kayan mermer, Uyar'ın üzerine düştü.Uyar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.Polis ekiplerinin incelemelerinin ardından Uyar’ın cenazesi, otopsi için Konya Numune Hastanesi morguna kaldırıldı.

Fabrika Cenaze Mermer Fabrikası Sağlık Ekipleri 

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