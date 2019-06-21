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21 Haziran 2019 Cuma günü yayınlandı
Üzerine mangal devrilen 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Üzerine mangal devrilen 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

adli tıptan görüntü

Hastane Yaşam Mücadelesi Adli Tıp Küçük Çocuk Piknik Alanı 

-bir yakın ile röportaj
-detaylar
-çocuğun ve babanın fotoğrafı

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

- Gaziantep'te kebap keyfi yapmak için pikniğe giden Bulur ailesinin 2 yaşındaki çocukları Ahmet Bulur, üzerine yaklaşık 150 kilo ağırlığındaki mangalın devrilmesi sonucu ağır yaralandı. Küçük çocuk, kaldırıldığı hastanedeki 5 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Edinilen bilgiye göre, Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde yaşayan Ejder ve Selma Bulur çiftçi, 16 Haziran Pazar günü 3 çocukları ile birlikte Karpuzatan mevkisinde bulunan bir piknik alanına gitti. Baba ejder Bulur'un kömürleri tutuşturmak için hazırlık yaptığı yaklaşık 150 kilogram ağırlığındaki mangal çocukların üzerine devrildi. Mangalın altında kalan 2 yaşındaki Ahmet Ejder, piknik alanında bulunan diğer vatandaşların da yardımıyla mangalın altından çıkarılarak, Oğuzeli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. İlk müdahalesinin ardından Gaziantep kent merkezindeki bir özel hastaneye götürülen küçük çocuk, kafasından aldığı darbe sonucu yoğun bakımdaki 5 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Cenazesi otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na götürülen küçük çocuğun cenazesi, işlemlerin tamamlanmasının ardından ailesine teslim edildi. Cenaze Yeşilkent mezarlığında öğle namazının ardından defnedildi.
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