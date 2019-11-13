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13 Kasım 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Üzerine çaydanlık dökülen çocuk feci şekilde yandı

Üzerine çaydanlık dökülen çocuk feci şekilde yandı

Yanan çocuktan detaylar

Ekince İlk Müdahale Ameliyat Kaynar Irak 

-Anne ile röportaj
-Hastaneden detaylar

( ERZURUM ) ERZURUM

- Erzurum’da bir çocuk dolabın üzerine bırakılan kaynar su dolu çaydanlığı üzerine dökerek vücudunun çeşitli notalarından feci şekilde yandı. Erzurum’un Tekman İlçesine bağlı Kanlıca Mahallesinde yaşayan Cahide Karakaya çaydanlık içerisinde kaynattığı suyu ocağın yanındaki dolabın üzerine bıraktı. Karakaya’nın 5 çocuğundan en küçüğü olan 1.5 yaşında ki Muhammed Ali ise dolabın üzerinde ki örtüyü çekince çaydanlık içerisinde ki kaynar su yüzüne ve göğüs bölgesine döküldü. Çocuğunun çığlıkları üzerine mutfağa gelen anne Karakaya küçük Muhammed’i soğuk suyun altına tuttuktan sonra komşusunun arabasıyla Tekman Devlet Hastanesine kaldırdı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından minik Muhammed Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine ( BEAH) kaldırıldı. Yanık Merkezinde yapılan incelemelerin ardından küçük çocuğun yüzünde, sağ kolunda, kulağında ve göğüs bölgesinde 2. ve 3. derece yanık olduğu tespit edildi. Öte yandan 25 gündür Yanık Merkezinde tedavisi devam eden Muhammed’in göğüs bölgesinde iyileşmeyen yarısından dolayı ameliyata alınacağı öğrenildi. Anne Cahide Karakaya ise, küçük çocuğun iyileşmeyen yaralarından dolayı ameliyat olacağını ifade ederek “ Demlediğim çayı ocağın yanında ki dolabın üzerine bıraktım. Daha sonra çocuk çaydanlığın üzerinde ki örtüyü çekmiş galiba bir baktım üzerine devrilmiş demlik. Sonra çocuğumu soğuk suya tuttum. Daha sonra kokmuşumun aracı ile Tekman Devlet Hastanesine kaldırdık. Oradan da bizi buraya sevk ettiler. Geldiğimizde yüzü, kulağı ve göğsü yanmıştı. Şuanda yaraları iyileşti ama göğsünün sağ tarafında iyileşmeyen bir yarası var onun içinde ameliyat edecekler” dedi.
Hafta içi göğsünden ameliyat olacak olan küçük Muhammed Ali Karakaya iyileşeceği günü bekliyor.
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