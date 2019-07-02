Üzerine asma tavan çöken kadın yaralandı - MARDİN

- Çöken asma tavandan görüntüler - Evin içinde oluşan hasardan detaylar - Kadriye Adsay ile röportaj Mardin 'de üzerine asma tavan çöken kadın yaralandıMARDİN (AA) - Mardin 'in Mazıdağı ilçesinde, üzerine evinin asma tavanı çöken kadın yaralandı.Alınan bilgiye göre, Kadriye Adsay (68) Gündoğan Mahallesi'ndeki evinde kahvaltı yaptığı sırada üzerine asma tavan çöktü.Yaralanan Adsay, komşularından yardım istedi.Komşuları tarafından Mazıdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Adsay, tedavisinin ardından taburcu edildi.Adsay, mağdur olduğunu belirterek, evinin onarımı için yetkililerden destek beklediğini söyledi.
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