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11 Nisan 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Üzerindeki sebzeleri kenara koydu, tahta paletleri böyle çaldı

Üzerindeki sebzeleri kenara koydu, tahta paletleri böyle çaldı

-(Güvenlik Kamerası-

Market Salar Kamera Güvenlik Kamerası Hırsız 

-Hırsızın sebzeleri indirmesi
-Tahta paletleri alması
-Kamyonla kaçması

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- İstanbul’da bir marketin önüne gelen hırsız, tahta paletlerin üzerindeki sebze kasalarını indirerek, paleti çaldı. Akıllara durgunluk veren hırsızlık anı ise güvenlik kamerasına yansıdı Olay, 5 Nisan günü saat 16.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bu kez hırsızların hedefi bir marketin önünde üzerinde sebze kasası bulunan tahta paletler oldu. Marketin önüne gelen hırsız, güpegündüz sebze kasalarını indirerek, tahta paletleri kamyona yükledi. Çevrede bulunan vatandaşlara çalışıyormuş gibi görünen hırsızın rahat tavırları "bu kadarına de pes" dedirtti. Market önündeki tahta paletleri çalan hırsız görenleri şaşkına çevirirken, akıllara durgunluk veren hırsızlık anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.
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