Üzerinde hayatını kaybedenlerin isimlerinin yazdığı boş tabutlar yürekleri yaktı

- İran’da düşen jette hayatını kaybeden 10 kişinin Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemleri tamamlanırken üzerlerinde isimlerinin yazdığı boş tabutlar yürekleri yaktı. İran'da düşen jette hayatını kaybeden 10 kişinin Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemleri tamamlandı. Cenazeler tek tek ailelere teslim edilmeye başlanırken adli tıp önünde duygusal anlar yaşandı. Cenazeleri teslim alan ailelerin gözyaşları döktüğü görüldü. Adli tıp önünde bekletilen ve üzerlerinde hayatını kaybedenlerin isimlerinin yazdığı boş tabutlar yürekleri yaktı.