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( BURSA ) "Uyuşturucuya hayır" yürüyüşü BURSA



- Bursa'nın İnegöl ilçesinde madde bağımlılığına ve uyuşturucuya savaş açan Ateş Karıncaları Derneği üyeleri yürüdü. Milli İrade Meydanı'ndan başlayan yürüyüş Atatürk heykelinde son buldu. Yürüyüşe İnegöllüler ilgi gösterirken, yoldan geçenler de alkışlayarak destek verdi. Anıt önünde bir basın açıklaması yapan Ateş Karıncaları Derneği Başkanı Fatih Bayram, "Allah'a şükürler olsun ki, Türkiyeli olmak, bayrak sevgisi ne demek anlayarak yürüyen bir gençlik ile beraberiz. Bizler tıpkı kelebeklerin kanat çırpışı gibi elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Uyuşturucunun geçiş noktası olan ülkemizde en çok uyuşturucu emniyet ekipleri tarafından yakalanmıştır. Emniyet ekiplerimize teşekkür ediyorum. Uyuşturucu haram kılınmıştır. Kafayı bulmak için, kafayı dağıtmayalım. Anne ve babalara büyük iş düşüyor. Benim çocuğum uyuşturucu kullanmaz deme, şaşırırsın. Ateizmin, deizmin arttığı coğrafyada gençlerimiz uyuşturucudan ölmekte. 300 bin civarında olan uyuşturucu kullanımı 1990 yılından bugüne geldiğimizde 362 bine gelmiştir. Bugün Avrupa'da, ABD'de trafikte ölen sayısı değil, uyuşturucudan ölen sayısı daha fazladır. Bugün hastanelere çocuklarımız uyuşturucu kullanımından taşınmaktadır. Bunun sorumlusu devletin yöneticileri değil, hepimizdir. Anne ve babaların çocukları takibe alma mecburiyeti var. Bozuk düzende, gelecek kaygısı, gençliğin vermiş olduğu durumdan dolayı yanlış mecralara geçebilmekte. Bağırarak savuşturamayız. Ancak bunu birlikte hareket ederek sağlayabiliriz. Gelin hep birlikte Türk gençliğine sahip çıkalım. Biz kendimize düşen görevi yapıyoruz. Bugün uyuşturucu ve madde bağımlılığından faydalanan paranın miktarı 400 milyar dolar. Hem ülkemize, hem diğer ülkelere gelen uyuşturucuyu durdurmak devlet büyüklerimize düşmektedir. Uyuşturucu satan kişilerin cezası idam cezası olmalıdır. Müslümanlar dünya yaratıldıktan beri idam cezasına karşı gelmedi. Bugün Türkiye'de bir emniyet mensubunun çocuğu uyuşturucudan öldü, bir cemaat liderinin kızı uyuşturucu kullandığı için vefat etti. Tüm büyüklerimize sesleniyorum: Cezalar caydırıcı olmadığı takdirde, biz halk olarak bunun önüne geçemeyiz. Uyuşturucu satıcısının ayaklarına kırmak bizim vazifemiz olduğu kadar, aynı şekilde emniyet mensuplarına görev veren yetkililerin elindedir. Uyuşturucuya KHK ile bir parantez açılmasını talep ediyoruz, yapabiliyorlarsa idam, yapamıyorlarsa uzun süreli hapis cezası lazımdır. Cezalar az olduğu için bu mesele artmaktadır. Rabbim uyuşturucu satıcılarına hidayet eylesin, eylemiyorsa kahr u perişan eylesin. Rabbim Türkiye'nin yanında olsun, hepimiz birlikte olalım. Biz uyuşturucuya karşı verilen cezaları yeterli bulmuyoruz, kendi çocuğu uyuşturucuya bulaşmadan uyanamayan yöneticiler istemiyoruz. Uyuşturucu satıcılarının ellerinin kırılmasını ve idam sehpasına gönderilmelerini talep ediyoruz" şeklinde konuştu.

Basın açıklamasının ardından toplanan grup sessiz bir şekilde dağıldı.

