Uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonu - MERSİN

- Ele geçirilen malzemelerden görüntü Mersin 'de uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonuMERSİN (AA) - Mersin 'de düzenlenen uyuşturu ve kaçakçılık operasyonunda 40 bin 337 uyarıcı hap, 428 kilogram kaçak çay, 90 kilogram tütün ele geçirildi.Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte "Bitpazarı" olarak tabir edilen çarşıdaki iş yerlerine operasyon düzenledi. Operasyonda 13 iş yerinde yapılan aramalarda, 40 bin 337 uyarıcı hap, 428 kilogram kaçak çay, 90 kilogram tütün ele geçirildi. Operasyonda E.E. isimli şüpheli gözaltına alındı.Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen E.E, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.