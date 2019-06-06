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06 Haziran 2019 Perşembe günü yayınlandı
Uyuşturucu ticareti yapan 8 kişi yakalandı

Uyuşturucu ticareti yapan 8 kişi yakalandı

şahısların görüntüsü

Tahkikat Uyuşturucu Uyuşturucu Madde Bisiklet Polis Ekipleri 

-ele geçirilenlerin fotoğrafları

( ANKARA ) ANKARA

- Sincan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri uyuşturucu kullandıkları ve satıkları tespit edilen 8 kişiyi gözaltına aldı. Başkentte Sincan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş ekipleri devriye gezdikleri sırada S.K., D.Ü., ve M.K isimli kişilerin uyuşturucu kullandıklarını tespit etti. Bunun üzerine kişiler polis yakalanarak polis sorgusuna alındı. Üzerlerinde yapılan üst aramasında 2 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Polis sorgusunda zanlılar uyuşturucu maddesini H.Ü. isimli zanlıdan aldıklarını belirtti.
Zanlıların ifadeleri doğrultusunda polis ekipleri çalışmalarını genişletti. Bahse konu kişi üzerinde yapılan çalışma sonucunda H.Ü. isimli kişi Yaşar Kemal Caddesi üzerinde yakalanarak gözaltına alındı. H.Ü. üzerinde yapılan sorguda uyuşturucu maddeyi Ç.B. adlı kişiden temin ettiğini söyledi.

Polis, o şahsı da takibe alarak E.A. isimli başka bir zanlı ile uyuşturucuları saklamaya çalıştıkları esnada yakaladı. Aramalarda 6 gr kubar esrar bulundu. Ç.B isimli kişi elde ettikleri uyuşturucu maddeyi S.Ç. adlı zanlıdan aldıklarını sorgusunda beyan edince. Polis gerçekleştirdiği çalışmada, S.Ç., M.K., isimleri olan iki şüpheliyi de gözaltına alarak Asayiş Büro Amirliği’ne getirdi. Olayla ilgili tahkikatın sürdüğü ifade edildi. Suç sicilleri kabarık Gözaltına alınan zanlıların suç dosyalarının da kabarık olduğu bilgisine ulaşıldı. Zanlıların hırsızlık, uyuşturucu madde kullanımı, güveni kötüye kullanma, tehdit, mala zarar verme, kasten yaralama, bisiklet ve motosiklet hırsızlığı gibi suç konularında adli kayıtları bulunuyor.
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