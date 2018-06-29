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29 Haziran 2018 Cuma günü yayınlandı
Uyuşturucu ticareti gizli kamerada

Uyuşturucu ticareti gizli kamerada

Güvenlik kamerası görüntüleri

Uyuşturucu Ticareti Çevik Kuvvet Uyuşturucu Madde Gizli Kamera Polis Ekipleri 

-Uyuşturucu alışverişi yapılması
-Operasyon görüntüleri

( TEKİRDAĞ )- Uyuşturucu operasyona 19 gözaltı TEKİRDAĞ

- Tekirdağ’ın Süleymanpaşa İlçesinde uyuşturucu ticareti gizli kameralara yansıdı. Uyuşturucu ticareti yapan şahıslara yönelik sabaha karşı yapılan geniş çaplı operasyonda 19 kişi yakalandı. Edinilen bilgiye göre, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, operasyon için 3 aylık titiz bir çalışma yürüttü. Tekirdağ’da uyuşturucu satışı yapan şahıslar, polis ekipleri tarafından gizli kameralarla görüntülendi. Tekirdağ’ın merkez ilçesi Süleymanpaşa’ya bağlı Aydoğdu ve Zafer mahallelerinde uyuşturucu satışı yapan kişilere yönelik çevik kuvvet ve özel harekat ekiplerinin de desteği ile sabaha karşı geniş çaplı operasyon yapıldı. Gerçekleştirilen operasyonda yüklü miktarda bonzai, esrar, uyuşturucu hap ve tüfek ile ruhsatsız tabanca ve hassas terazi ele geçirildi. Operasyonda uyuşturucudan aranan 21 kişiden 19'u gözaltına alınırken, ele geçirilen uyuşturucu maddeye imha edilmek üzere el konuldu. Firari olan diğer iki kişinin ise yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
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