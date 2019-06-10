Uyuşturucu tarlasına çevrilen villalara şok baskın kamerada

-Baskı yapılan villalar

-Otomobillerdeki gizli bölmelerde kokain ve eroin maddesi

-Koltuk altı deodorantında ele geçirilen uyuşturucu

-Baskında gözaltına alınan şüphelilerin yere yatırılarak gözaltına alınmaları

-Diğer detaylar



( İSTANBUL ) -- Uyuşturucu tacirlerinin, eroin ve kokain gibi maddeleri koltukaltı deodorantının kutularına gizleyerek pazarlamaları görenleri hayrete düşürdü İSTANBUL



- Narkotik polisi, İstanbul'un dört ayrı ilçesinde uyuşturucu serasına dönüştürülen villalara operasyon düzenlendi.

Villalarda yüzlerce kök hint keneviri ele geçirilirken, araçlarda yapılar aramalarda ise 70 kilo eroin ve 20 kilo kokain yakalandı. Edinilen bilgilere göre İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucuyla mücadele kapsamında 29 Mayıs ve 6 Haziran tarihleri arasındaki farklı zamanlarda Silivri, Esenyurt, Küçükçekmece ve Beylikdüzü'nde çok sayıda adrese peş peşe baskın düzenlendi.

Villa ‘uyuşturucu serası’na çevrilmiş Villaların bodrum ve bahçe katında yapılan aramalarda özel teknolojiyle kurulan sistemle yetiştirilmiş daralı ağırlığı 250 kiloyu bulan 980 kök Hint keneviri ele geçirilirken, villaların ‘sera’ olarak tasarlanan bölmelerinde uyuşturucu yapımında kullanılan kimyasal madde ile kenevir üretiminde kullanılan saksı ve malzemeler ele geçirildi. Uyuşturucuyu koltuk altı deodorantına gizlemişler Polisin düzenlediği bir başka operasyonda ise aralarında tır ve yabancı plakalı taşıtların da olduğu araçların gizli bölmelerinde ise 70 kilo eroin ve 20 kilo kokain ele geçirildi. Uyuşturucu tacirlerinin, eroin ve kokain gibi maddeleri koltukaltı deodorantı kutularına gizleyerek pazarlamaları görenleri hayrete düşürdü. Operasyonlarda, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen çok sayıda şüpheli yakalanırken, zanlıların, ürettikleri ve elde ettikleri maddeleri Ramazan Bayramı’nda piyasaya sürmeye hazırlandıkları tahmin ediliyor. (SK-ÖFA

