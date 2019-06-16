Uyuşturucu tacirlerine şok baskın:8 gözaltı

-ele geçirilenler



( ESKİŞEHİR )- Eskişehir'de drone destekli uyuşturucu operasyonu ESKİŞEHİR



- Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kentte düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alınırken içici konumundaki 19 şahıs hakkında da yasal işlem yapıldı. Alınan bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde sokak satıcılarına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda daha önceden belirlenen adreslere düzenlenen ve drone ile de havadan takip edilen eş zamanlı operasyonda yakalanan 8 kişinin 6'sı 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yamak' suçundan gözaltına alınırken 2'si emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Ayrıca operasyon öncesinde de içici konumunda bulunan 19 şahsa da yasal işlem yapıldı. Sokak satıcılarına yönelik düzenlenen planlı operasyonda yakalanan şahısların araç ve adreslerinde narkotik köpeği ile yapılan aramalarda 112 adet lyrica sentetik ecza hap, 28 adet regapen sentetik ecza hap, 22,24 gram skunk (esrar) maddesi, 35.84 gram bonzai maddesi, 3,94 gram esrar maddesi, 7 adet ecstacy uyuşturucu hap, 6 kök Hint keneviri bitkisi, 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek ve 6 adet kartuş, 1 adet hançer, 3 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet şarjör, toplam 72 adet çeşitli ebatlarda dolu fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan şahısların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü ve adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi.

