Uyuşturucu tacirlerine şafak operasyonu...Ekipler sürgülerle güçlendirmiş demir kapıları açarak içeriye girebildi

-polisin operasyon esnasında çekmecedeki uyuşturucu maddelerini bulmaları

-sürgülü demir kapı fotoğrafı

-ele geçirilen malzemelerin fotoğrafı

-malzemelerin önündeki narkotik köpek Onix'in fotoğrafı



( GAZİANTEP -ÖZEL)- Narkotik köpek Onix, gizlenen tüm uyuşturucuları tek tek buldu GAZİANTEP



- Gaziantep'te polis şafak vakti belirlenen 30 adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenledi.

Operasyonda çok sayıda uyuşturucu ele geçiren ekipler 24 kişi gözaltına alındı. Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat, Terörle Mücadele, KOM, narkotik Suçlarla Mücadele, Asayiş Şubesi devriye ekipleri, Şehitkamil ve Şahinbey Suç Araştırma Büro ekipleri, Polis merkezleri , Köpek Eğitim Merkezi (KEM) uzman eğitmen ve ekipleri tarafından kent merkezi, Nizip ve Karkamış ilçeleri başta olmak üzere belirlenen 30 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Sürgülerle güçlendirilen demir kapılar açıldı Şafak vakti gerçekleştirilen operasyonlarda ekipler, evlerin giriş kapılarındaki demir kapıları açmakta zorlandı. Sürgülerle güçlendirilmiş demir kapıları açan ekipler, içeriye girmeyi başardı. Onix, gizlenen uyuşturucuları tek tek buldu Narkotik köpek Onix'in desteği ile evlerde yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca 3 pompalı tüfek, 26 fişek ateş buz olarak bilinen metamfetamin uyuşturucu maddesi 170 kök hint keneviri, 100 gram bonzai, 500 gram kurutulmuş esrar ele geçirildi. Ekipler, uyuşturucu arama köpeği Onix'in tepki verdiği tüm çekmece ve bölmelerde yaptığı yerlerdeki aramalarda, gizlenen uyuşturucuları buldu. Operasyonlarda ekipler, ne olduğunu anlamayan ve kaçmaya fırsat bulamayan toplam 24 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı.

