Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
11 Eylül 2018 Salı günü yayınlandı
Uyuşturucu tacirlerine şafak baskını kamerada

Uyuşturucu tacirlerine şafak baskını kamerada

operasyon görüntüsü

Şafak Baskını Adli Kontrol Uyuşturucu Madde Metamfetamin Şafak Vakti 

-ele geçirilenlerin görüntüsü
-şahısların çıkarılması
-detaylar

( MALATYA ) MALATYA

- Malatya’da uyuşturucu ile mücadele kapsamında sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirilen şafak baskınında gözaltına alınan 15 şüpheliden 10’u tutuklandı. Malatya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticaretine yönelik yapılan çalışmada il genelinde torbacı tabir edilen şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirildi.
Özel Harekat polislerinin de katıldığı operasyonda önceden belirlenen şüphelilerin evlerine şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Drone'un kullanıldığı operasyonda evlerde yapılan aramalarda satışa hazır paketler halinde toplam 78 gram esrar, 98,25 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 117 adet uyuşturucu madde etkisi doğuran kontrole tabi hap ile 2 adet kuru sıkı tabanca ele geçirildi. Aynı operasyon kapsamında daha önce de 243 gram esrar maddesi, 2 adet extacy hap, 1,5 gram metamfetamin maddesi, 11 adet kontrole tabi hap ele geçirilirken içici tabir edilen 35 şüpheli şahıs hakkında ise yasal işlem yapıldığı belirtildi. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10’u tutuklanırken, 4 şüpheli ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı. Şüphelilerden biri hakkında ise yasal işlemlerin devam ettiği belirtildi.
İlgili Foto Galeriler
Uyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attıUyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attı
Vizyonda Bu Hafta 11 Temmuz 2014Vizyonda Bu Hafta 11 Temmuz 2014
Pendikte Rehine Krizi! Nişanlısını Tuvalete Kilitleyip...Pendikte Rehine Krizi! Nişanlısını Tuvalete Kilitleyip...
Yolcu Otobüsü Şarampole Devrildi: 6 Ölü, 44 YaralıYolcu Otobüsü Şarampole Devrildi: 6 Ölü, 44 Yaralı
Çiftlik Bankın Firari CEO'su Aydın'ın Lüks Yaşamından Yeni GörüntülerÇiftlik Bankın Firari CEO'su Aydın'ın Lüks Yaşamından Yeni Görüntüler
Sınır Kapısında Valizden Kadın ÇıktıSınır Kapısında Valizden Kadın Çıktı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı