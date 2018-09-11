Uyuşturucu şüphelisinden basın mensuplarına ilginç tepki: “Biz içiciyiz ölenleri çekin”



- Eskişehir’de düzenlenen uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltına alınan 3 kişi adliyeye sevk edildi. Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Asayiş Şubesi Motosikletli Polis Timleri Amirliği ekipleri, sokak satıcılarına ve kente şehir dışından uyuşturucu madde sokmaya çalışan şahıslara yönelik çalışma başlattı. Düzenlenen operasyonda 8 şüpheli şahıs yakalandı. Şahısların üzeri ve araçlarında yapılan aramalarda 74.40 gram eroin ile 76.49 gram bonzai maddesi ele geçirildi. Yakalanan 4 şahsa ‘Uyuşturucu Ticareti Yapmak’ ve 1 şahsa da ‘Uyuşturucu Madde Kullanmak’ suçundan yasal işlem yapıldı. "Biz içiciyiz ölenleri çekin" Uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 3 şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan biri kendisini çeken basın mensuplarına, “Antalya’ya gidin de iğne vuranları alın. İğne vuranları çekin de ölenleri alın. Biz içiciyiz biliyon mu? Onlara gidin Antalya’da” diye tepki gösterdi.

