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20 Kasım 2018 Salı günü yayınlandı
Uyuşturucu şüphelisi polisten çoraplarıyla koşarak kaçtı

Uyuşturucu şüphelisi polisten çoraplarıyla koşarak kaçtı

Arama yapılması

Polis Bild Sigara Irak Trol 

-Madde poşeti detay
-Valizlerden detay

( ANTALYA )- Antalya’da park halindeki otomobilden 1 kiloya yakın skunk esrar maddesi ele geçirildi- Şüpheli araç yanına terliklerini bırakıp çoraplarıyla koşarak kaçtı ANTALYA

- Antalya’da park halindeki otomobilden 1 kiloya yakın skunk esrar maddesi ele geçirildi. Şüpheli araç yanına terliklerini bırakıp çoraplarıyla koşarak kaçtı. Edinilen bilgiye göre olay saat 15.15 sırasında Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi 263 Sokak üzerinde meydana geldi. Bölgede devriye görevi yapan Yunus timleri, park halindeki otomobilin içinde sigara için kişinin durumundan şüphelendi. Kimlik kontrolü yapmak istedikleri şahıs olay yerine terliklerini bırakarak çoraplarıyla kaçtı. İsminin Ş.A. olduğu öğrenilen şüpheli polisin kovalamasına rağmen ara sokaklarda izini kaybettirdi. 07 ABU 410 plakalı otomobilde yaptıkları aramada poşet içinde yaklaşık 1 kilo ağırlığında skunk esrar maddesi ele geçirdi. Polis araç içinde ve iki valizde arama yaptı. Başka maddenin bulunmadığı araç çekici yardımıyla otoparka çekildi. Polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışmasını sürdürüyor.
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