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13 Aralık 2019 Cuma günü yayınlandı
Uyuşturucu sattığı iddiasıyla 1 şüpheli tutuklandı - KARAMAN

Uyuşturucu sattığı iddiasıyla 1 şüpheli tutuklandı - KARAMAN

- Karaman Adliyesinden görüntüler - Zanlının adliyeye getiriliş görüntüsüUyuşturucu sattığı iddiasıyla 1 şüpheli tutuklandıKARAMAN (AA) - Karaman 'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı.Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, K.Ü'nün kentte uyuşturucu ticareti yaptığı yönünde bilgi alması üzerine çalışma başlattı.Ekipler, belirlenen adrese düzenledikleri operasyonda şüpheliyi gözaltına aldı.Evde yapılan aramada 461 adet reçeteye tabi uyuşturucu hap ve 4 gram esrar ele geçirildi.Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen K.Ü., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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