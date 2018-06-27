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27 Haziran 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Uyuşturucu satıcısını şüpheli hareketleri yakalattı - ERZURUM

Uyuşturucu satıcısını şüpheli hareketleri yakalattı - ERZURUM

- Yakalanan uyuşturucu maddeler ve polis incelemesi - Uyuşturucuları gösteren polis memuru - Gözaltına alınan erkek şüpheli T.Ş. ve görgü tanığı kadının polis aracına konulmasıUyuşturucu satıcısını şüpheli hareketleri yakalattı - Erzurum 'da 1 kilo 190 gram uyuşturucu ve 985 hap ile yakalanan şüphelinin, uyuşturucu maddeyi İstanbul'dan getirdiği tespit edildiERZURUM (AA) - Erzurum 'da polisin durumundan şüphelendiği kişinin çantasında 1 kilo 190 gram uyuşturucu ile 985 hap ele geçirildi. Erzurum Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Şehirler Arası Otobüs Terminali'nde yaptıkları uygulama sırasında durumundan şüphelendikleri T.Ş'yi durdurdu.Kimlik bilgileri sorulan T.Ş'nin, tedirgin davranışlar sergilediğini gören ekipler, zanlıyı terminal içerisindeki polis noktasına götürdü.Cumhuriyet savcısının talimatıyla şahıs üzerinde ve çantasında yapılan aramada, el çantası içerisindeki şeffaf poşetlerde 1 kilo 190 uyuşturucu madde ve 985 hap ele geçirildi.Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli T.Ş'nin uyuşturucu maddeyi İstanbul'dan getirerek Erzurum 'da piyasaya sürmeyi amaçladığı belirlendi.T.Ş'nin, işlemlerinin ardından Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerine teslim edileceği belirtildi.

Polis Aracı Görgü Tanığı Polis Memuru Uyuşturucu Madde Polis Noktası 

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