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18 Aralık 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Uyuşturucu satıcılarına yönelik soruşturmada 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi - ADANA

Uyuşturucu satıcılarına yönelik soruşturmada 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi - ADANA

- Özel harekat polislerinin baskın yapması - Narkotik köpeğinin baskın yapılan eve girmesi - Gözaltına alınanların adli tıp birimine getirilmesi Adana 'da uyuşturucu satıcılarına yönelik soruşturmada 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi - Özel harekat ekiplerinin destek verdiği operasyonda narkotik dedektör köpeklerle baskın yapılan evlerde arama yapıldıADANA (AA) - Adana 'da uyuşturucu satıcılarına yönelik yürütülen soruşturmada 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlatıldı.Soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilen 30 şüphelinin yakalanması için tespit edilen adreslere baskın düzenledi.
Özel harekat ekiplerinin de destek verdiği operasyonda baskın yapılan evlerde narkotik dedektör köpekler yardımıyla arama yapıldı.Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüpheliler Adana Adli Tıp Birimi'ndeki sağlık kontrolünün ardından emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Adli Tıp Uyuşturucu Narkotik Emniyet Müdürlüğü Dedektör Köpek 

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