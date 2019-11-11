Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
11 Kasım 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Uyuşturucu satıcılarına yönelik şafak operasyonu - BURSA

Uyuşturucu satıcılarına yönelik şafak operasyonu - BURSA

- Operasyon anı - Evde yapılan arama - Narkotik dedektör köpeğinin uyuşturucu madde bulması Bursa 'da uyuşturucu satıcılarına yönelik şafak operasyonu - Operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındıBURSA (AA) - Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi ekipleri, şehir merkezinde eş zamanlı çok sayıda adrese operasyon düzenlendi.
Özel harekat, çevik kuvvet ve asayiş ekiplerinin de aralarında bulunduğu yaklaşık bin polis, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapıldığı tespit edilen adreslere şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda, kapılar koçbaşıyla kırılarak evlere girildi ve arama yapıldı. Narkotik dedektör köpeklerinin de katıldığı operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda yüklü miktarda uyuşturucu maddeler bulunduğu öğrenildi.

Uyuşturucu Ticareti Çevik Kuvvet Uyuşturucu Madde Şafak Operasyonu Dedektör Köpek 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Erdoğan, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünü Ziyaret EttiErdoğan, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünü Ziyaret Etti
Uyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attıUyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attı
HDP'li Gruba Bayraklı TepkiHDP'li Gruba Bayraklı Tepki
Büyük Önder Atatürk 81 yıldır özlemle anılıyorBüyük Önder Atatürk 81 yıldır özlemle anılıyor
Ata'ya saygı: 09.05'te hayat durduAta'ya saygı: 09.05'te hayat durdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şanlıurfa’daki Harekat Merkezi’ne ziyaretCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şanlıurfa’daki Harekat Merkezi’ne ziyaret
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı