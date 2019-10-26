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26 Ekim 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu - KAYSERİ

Uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu - KAYSERİ

- Narkotik ekiplerinin bazı adreslere baskın düzenlemesi - Narkotik ekiplerinin baskın yapılan adreslerin çevresinde arama yapması - Ekiplerin zanlıları gözaltına alması - Ele geçirilen uyuşturucu maddenin sergilenmesi - Zanlıların sağlık kontrolü için hastaneye getirilişi - Zanlıların polis aracına bindirilmesi Kayseri 'de uyuşturucu satıcılarına operasyon - İki narkotik köpeği ile drone kullanılan operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındıKAYSERİ (AA) - Kayseri 'de uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda 6 zanlı yakalandı.İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Battalgazi Mahallesi'nde uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanlara yönelik 10 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
30 ekip, iki özel hareket timi, 20 çevik kuvvet personeli ile iki narkotik köpeğinin katıldığı ve drone kullanılan şafak operasyonunda, çeşitli uyuşturcu maddeler ile tabanca ve fişek ele geçirildi.Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.Emniyetteki işlemlerinin ardından 3 zanlı, uyuşturucu madde kullanmaktan işlem yapılarak serbest bırakıldı.Şüpheliler Ç.E, N.E. ve N.E. ise işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Uyuşturucu Ticareti Çevik Kuvvet Uyuşturucu Madde Özel Hareket Şafak Operasyonu 

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