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19 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Uyuşturucu satıcılarına 'şafak' baskını - BURSA

Uyuşturucu satıcılarına 'şafak' baskını - BURSA

Uyuşturucu satıcılarına "şafak" baskını - BURSA - Polis Özel Harekat ekiplerinin kapıları koçbaşı ile kırması - Evlere girilmesi ve evlerde arama yapılmasından detaylar - Narkotik dedektör köpeğinin arama yapmasından detaylarUyuşturucu satıcılarına "şafak" baskını - Bursa 'da polis ekipleri tarafından şafak vakti gerçekleştirilen operasyonda 7 şüpheli yakalandıBURSA (AA) - Bursa 'da uyuşturucu satıcılarına yönelik şafak vakti yapılan operasyonda 7 zanlı gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve Polis Özel Harekat (PÖH) ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapanlara yönelik operasyon düzenledi.
Ekiplerin, 6 farklı adrese eş zamanlı gerçekleştirdiği şafak baskınında, koçbaşıyla kapılar kırılıp evlere girildi ve arama yapıldı.Narkotik dedektör köpeklerin de katıldığı operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 7 şüpheli yakalandı.Zanlıların üzerinde, evlerde ve araçlarda yapılan aramalarda 230 gram sentetik uyuşturucu, 17 gram esrar, 15 gram eroin, 6 uyuşturucu hap, 2 hassas terazi ve 4 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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