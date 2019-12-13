Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı - SAMSUN
- Uyuşturucu operasyonu - Samsun Adalet Sarayı binası - Zanlıların adliyeye getirilişi Samsun 'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandıSAMSUN (AA) - Samsun 'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 5'i tutuklandı.İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tekkeköy, Atakum ve Canik ilçelerinde uyuşturucu madde ticaretine yönelik çalışma yürüttü.Belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 352 gram kubar esrar, 201 sentetik hap ve 79 kök kenevir bitkisi ele geçirdi. Operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.Tekkeköy İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen zanlılardan biri savcılıktaki ifadesinin ardından salıverildi. Nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüphelilerden 5'i tutuklandı, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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