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30 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi - SİVAS

Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi - SİVAS

- Zanlıların adliyeye getirilişi - Ele geçen esrar maddesinin sergilenmesiSİVAS (AA) - Sivas 'ta polis ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı. Sivas Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yapan şüpheliler ile sokak satıcılarına yönelik kent merkezi ve Hafik ilçesinde üç ayrı operasyon düzenledi.
Operasyonlarda 19 kilo 150 gram toz esrar ile 8 kilo 700 gram kubar esrar ele geçiren polis ekipleri 9 şüpheliyi gözaltına aldı.Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan şüphelilerden B.S, T.Ç, F.K. ve M.G. adliyeye sevk edildi.Şüphelilerden N.Ç, M.A, H.P, S.K. ve A.K. dün çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı.

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