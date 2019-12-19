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19 Aralık 2019 Perşembe günü yayınlandı
Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 110 şüpheli adliyeye sevk edildi - İSTANBUL

Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 110 şüpheli adliyeye sevk edildi - İSTANBUL

- Şüphelilerin emniyetten çıkartılması İstanbul 'daki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 110 şüpheli adliyeye sevk edildiİSTANBUL (AA) - İstanbul 'da "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 110 şüpheli adliyeye sevk edildi.Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 16 Aralık'ta 11 ilçede düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 110 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, İstanbul ve Bakırköy adliyelerine sevk edildi. - Operasyon hakkındaPolis ekiplerince, Bağcılar, Esenler, Küçükçekmece, Esenyurt, Güngören, Beyoğlu, Şişli, Eyüpsultan, Kağıthane, Pendik ve Sultanbeyli'de 115 adrese düzenlenen operasyonda, haklarında gözaltı kararı bulunan 131 kişiden 110'u yakalanmış, adreslerde yapılan aramalarda 1 kilo 646 gram esrar, 45 gram kokain, 5 bin 795 gram bonzai ve 4 bin 600 ecstasy hap ele geçirilmişti.

Kırköy Uyuşturucu Bonzai Uyuşturucu Operasyonu Akalan 

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