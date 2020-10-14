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14 Ekim 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Uyuşturucu operasyonuna balkonlardan alkışlı destek

Uyuşturucu operasyonuna balkonlardan alkışlı destek

- Operasyon anı ve vatandaşların alkış ve ıslıklarla destek vermesi

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-- Zanlıların emniyetten çıkarılması

( BURSA )- Yapılan eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda: 7 gözaltı BURSA

- Bursa polisinin yaptığı eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda 7 kişi gözaltına alınırken, vatandaşlar alkış ve ıslıklarla destek verirken polis ekipleri çakar ve sirenlerle cevap verdi. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ikamet ve araçlarında yapılan aramalarda ise, 550 gram metamfetamin, 220 gram esrar, satışa hazır halde paketlenmiş bir miktar sentetik kannabinoid, 3 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet hassas terazi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği belirlenen 5 bin 200 lira nakit para ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden M.İ. ve A.K. isimli şahıslar uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırkeni O.Ç., O.Y., M.Y., S.D. ve B.B. isimli şahıslar adliyeye sevk edildi. (HG-
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