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23 Mayıs 2019 Perşembe günü yayınlandı
Uyuşturucu operasyonu - VAN

Uyuşturucu operasyonu - VAN



: - Narkotik köpeği arama yapması - Araçta arama yapması - Uyuşturucunun bulunması Van 'da uyuşturucu operasyonu - Edremit ilçesinde minibüste 75 kilo 640 gram eroin ele geçirildi, sürücü gözaltına alındıVAN (AA) - Van 'ın Edremit ilçesinde minibüste yapılan aramada 75 kilo 640 gram eroin bulundu.İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kurubaş Mahallesi'nde oluşturdukları uygulama noktasında şüphe üzerine durdurdukları A.B. idaresindeki minibüste arama yaptı.Narkotik köpeği Şila'nın da kullanıldığı aramada, minibüsün yan döşemelerine gizlenmiş 145 pakette 75 kilo 640 gram eroin ele geçirildi.Gözaltına alınan sürücü A.B'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Uyuşturucu Uyuşturucu Operasyonu Eroin 

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