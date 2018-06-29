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29 Haziran 2018 Cuma günü yayınlandı
Uyuşturucu operasyonu - TEKİRDAĞ

Uyuşturucu operasyonu - TEKİRDAĞ

- Tekirdağ 'da uyuşturucu operasyonu - Uyuşturucu alışverişinin güvenlik kamerası görüntüleri - Polis ekiplerinin evlere yaptığı baskınlar Tekirdağ 'da uyuşturucu operasyonu - Operasyonda, yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirilirken, 19 kişi gözaltına alındıTEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ 'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 19 kişi gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Aydoğdu ve Zafer mahallelerinde uyuşturucu satışı yapan kişilere yönelik geniş çaplı operasyon düzenledi.
Polis ekipleri, operasyon için 3 aylık bir çalışma yürüttü. Teknik ve fiziki takibin yanı sıra uyuşturucu satışı yapan kişiler, polis ekipleri tarafından gizli kameralarla görüntülendi.Çalışma sonucu çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği operasyonda, yüklü miktarda bonzai, esrar, uyuşturucu hap, bir adet ruhsatsız tabanca ve hassas terazi ele geçirildi.Operasyonda 19 kişi gözaltına alındı.Ele geçirilen uyuşturucu maddeye imha edilmek üzere el konulurken, firari 2 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Uyuşturucu Operasyonu Uyuşturucu Madde Gizli Kamera Güvenlik Kamerası Polis Ekipleri 

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