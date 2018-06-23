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23 Haziran 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Uyuşturucu operasyonu - TEKİRDAĞ

Uyuşturucu operasyonu - TEKİRDAĞ

- Araçta yapılan arama ve uyuşturucunun bulunması Tekirdağ 'da uyuşturucu operasyonu - Operasyonda biri kadın 3 kişi gözaltına alındıTEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ 'ın Malkara ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, biri kadın 3 kişi yakalandı.Alınan bilgiye göre, Tekirdağ 'dan Çanakkale'deki "torbacı" diye tabir edilen satıcılara uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı ihbarını alan Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Malkara İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle çalışma yürüttü.Ortak çalışma ve teknik takip sonucu, uyuşturucu sevkıyatının yapılacağı aracın plakasını belirleyen ekipler, önlem aldı. Ekipler, 34 LPU 12 plakalı aracı Malkara ilçesinde durdurdu.Araçta yapılan aramada bin 800 extacy hap ile uyuşturucu satışından elde edildiği tahmin edilen bin 650 lira ve 379 dolar bulundu.Operasyonda gözaltına alınan Deniz O, Ceyhan Ö. ve Aslıhan B.'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Uyuşturucu Uyuşturucu Operasyonu Akalan Dolar Akkale 

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