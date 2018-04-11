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11 Nisan 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Uyuşturucu operasyonu polis kamerasında - BURSA

Uyuşturucu operasyonu polis kamerasında - BURSA

- Operasyondan detaylarUyuşturucu operasyonu polis kamerasında - Bursa 'da, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 5 şüpheli, polis kovalamacası sonucu gözaltına alındıBURSA (AA) - Bursa 'da, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 5 şüpheli, polis ekiplerinin kovalamacası sonucu yakalandı.Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bazı kişilerin İstanbul'dan Bursa 'ya uyuşturucu getirip, piyasaya süreceği bilgisine ulaştı.Bunun üzerine şüphelilere ait otomobili tespit eden ekipler, sivil araçlarla bu otomobili takibe aldı.Merkez Osmangazi ilçesinde motorize ekipler tarafından yolu kesilen araçta bulunan Ö.C, B.O, H.K, İ.H.D. ve Y.Ş. gözaltına alındı.Araçta yapılan aramalarda, otomobilin çeşitli yerlerine zulalanan 500 gram metamfetamin, 60 gram kokain, bir miktar esrar ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.Ekipler tarafından otomobilin takibi ve operasyon anı, polis kamerası görüntülerine yansıdı.

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