Uyuşturucu operasyonu - MUĞLA Haberi

- Uyuşturucu operasyonu - Ele geçirilenlerin görüntüsü - Operasyonda gözaltına alınan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandıMUĞLA (AA) - Muğla 'nın Fethiye ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı.İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.Bu kapsamda düzenlenen operasyonda, ilçe merkezinde 4 şüpheli yakalandı. Aramalarda bir miktar uyuşturucu ve uyuşturucudan kazanıldığı tespit edilen 7 bin 590 lira ele geçirildi.Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.