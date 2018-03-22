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22 Mart 2018 Perşembe günü yayınlandı
Uyuşturucu operasyonu - MUĞLA

Uyuşturucu operasyonu - MUĞLA

- Adliyeden genel görüntü - Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi Muğla 'da uyuşturucu operasyonu - Operasyonda gözaltına alınan iki zanlıdan 1'i tutuklandıMUĞLA (AA) - Muğla 'nın Bodrum ilçesinde, düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan iki zanlıdan biri tutuklandı.Bodrum Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen E.Ş. ile A.D'yi kaldıkları otelde gözaltına aldı.Aramada bir miktar esrar ile hassas terazi ele geçirildi.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan E.Ş, tutuklandı, A.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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