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21 Mart 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Uyuşturucu operasyonu - KAHRAMANMARAŞ

Uyuşturucu operasyonu - KAHRAMANMARAŞ

- Uyuşturucu operasyonu - Operasyonda ele geçirilen malzemeler Kahramanmaraş 'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 kişi tutuklandıKAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş 'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, satışı yasak ve izne tabi ilaçların uyuşturucu kullanıcılarına satıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.Ekipler, düzenledikleri operasyonda M.K, C.B. ve A.S'yi gözaltına aldı.Zanlıların adreslerinde yapılan aramada, bir miktar eroin ve sentetik uyuşturucu ile ruhsatsız tabanca, fişek ve hassas terazi ele geçirildi.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı.

Sentetik Uyuşturucu Uyuşturucu Operasyonu Akalan Eroin 

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