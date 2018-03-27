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27 Mart 2018 Salı günü yayınlandı
Uyuşturucu operasyonu - İZMİR

Uyuşturucu operasyonu - İZMİR

- Ekiplerin adreslere baskın yapması - Evlerde arama yapılması - Uyuşturucu maddesinin ele geçirilmesiİZMİR (AA) - İzmir merkezli 8 ildeki uyuşturucu operasyonunda, aralarında bir polis ve bir infaz koruma memurunun da bulunduğu 22 şüpheli gözaltına alındı.Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince "torbacı" diye tabir edilen sokakta uyuşturucu satışı yapan ve bunlarla bağlantılı kişilere yönelik İzmir merkezli, İstanbul, Antalya, Diyarbakır, Muğla, Kayseri, Gaziantep ve Manisa'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.
İki ayrı suç örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonda, bir polis memuru, bir infaz koruma memuru ile 20 zanlı yakalandı.Şüphelilerin adreslerinde 5 dedektör köpeğinin katılımıyla yapılan aramalarda ise 79 kilogram esrar, 13 kilogram bonzai, 974 gram kokain, 5 gram metamfetamin ile bin 810 uyuşturucu hap ele geçirildi.Operasyona, farklı birimlerden 300 polisin yanı sıra havadan da helikopter desteği sağlandı.Şüpheliler, ifade işlemleri için emniyete götürüldü.Söz konusu 2 suç örgütüne yönelik daha önce gerçekleştirilen operasyonlarda 13 kişi tutuklanmıştı.

Polis Memuru Uyuşturucu Operasyonu Metamfetamin Suç Örgütü İnfaz Koruma 

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