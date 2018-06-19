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19 Haziran 2018 Salı günü yayınlandı
Uyuşturucu operasyonu - İSTANBUL

Uyuşturucu operasyonu - İSTANBUL

- İstanbul 'da uyuşturucu operasyonu - Operassyondan detaylar İstanbul 'da uyuşturucu operasyonu - Esenler ve Bağcılar ilçelerinde, özel harekat polisinin de destek verdiği operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen şüpheliler gözaltına alındıİSTANBUL (AA) - İstanbul 'da özel harekat polisinin de destek verdiği operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen şüpheliler yakalandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Esenler ve Bağcılar ilçelerinde, uyuşturucu satıcısı olduğu öne sürülen zanlılara ait adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Özel harekat polisinin de destek verdiği operasyonda, bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilirken, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen şüpheliler yakalandı.Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından, ifade işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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