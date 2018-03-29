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29 Mart 2018 Perşembe günü yayınlandı
Uyuşturucu operasyonu - İSTANBUL

Uyuşturucu operasyonu - İSTANBUL

- Polis uygulamasından detaylar - Helikopterden görüntüler - Araçlarda yapılan aramalar İstanbul 'da asayiş uygulaması - Asayiş uygulamasında, uyuşturucu madde yakalanan lüks otomobildeki 2 kişi gözaltına alındıİSTANBUL (AA) - Fatih'te düzenlenen asayiş uygulamasında, uyuşturucu madde yakalanan lüks otomobildeki 2 kişi gözaltına alındı.Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçede helikopter destekli uygulama gerçekleştirdi.Uygulama sırasında Dervişali Mahallesi'nde, ekipler şüphelendikleri bir lüks otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada, bir beyzbol sopası ile bir miktar uyuşturucu madde bulundu.Bunun üzerine, araçtaki 2 şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü.Ekiplerin, çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

Uyuşturucu Beyzbol Sopası Uyuşturucu Madde Helikopter Lüks Otomobil 

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