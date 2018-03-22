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22 Mart 2018 Perşembe günü yayınlandı
Uyuşturucu operasyonu - İSTANBUL

Uyuşturucu operasyonu - İSTANBUL

- Zanlıların emniyetten çıkarılmaları İstanbul 'da uyuşturucu operasyonu - Ataşehir'de bir kafeye düzenlenen operasyonda, uyuşturucu temin ettiği ve polise mukavemette bulunduğu öne sürülen oyuncu Adnan Koç ve beraberindeki 4 kişi gözaltına alındıİSTANBUL (AA) - İstanbul 'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, gözaltına alınan 5 kişi adliyeye sevk edildi.Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "torbacı" olarak tabir edilen bir uyuşturucu satıcısının, dizi oyuncularının da arasında bulunduğu bazı ünlü isimlere para karşılığı uyuşturucu verdiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.Şüpheliyi takip eden ekipler, torbacı Sinan Bozburun'un 15 Mart akşamı Ataşehir'de "Muhteşem Yüzyıl" dizisinde "Behram Paşa" rolünde oynayan Adnan Koç'a uyuşturucu sattığını belirlendi.Ekipler, oyuncu Koç'un İçerenköy'de bir kafede 4 kişiyle buluştuğu sırada suçüstü operasyon düzenledi.
Operasyonda, polise mukavemet gösteren Adnan Koç ve 3 kardeşi ile 1 arkadaşı gözaltına alındı.Yapılan üst aramasında, 5 fişek kokain, 3 exstacy hap ve 1 fişek metanfetamin ele geçirildi.Emniyette işlemleri tamalanan şüpheliler, Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.Öte yandan, oyuncu Koç'a uyuşturucu satan torbacı Sinan Bozburun'un olaydan kısa süre sonra yakalandığı ve tutuklandığı öğrenildi. Ayrıca, Bozburun'un yine uyuşturucu sattığı tespit edilen ve "Muhteşem Yüzyıl" dizisinde "Şehzade Murad" rolünde oynayan Serhan Onat'a da uyuşturucu kullanıcılığından işlem yapılırken, tedavi ve denetimli serbestlik denetimi uygulandı.

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