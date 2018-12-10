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10 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Uyuşturucu operasyonu - ESKİŞEHİR

Uyuşturucu operasyonu - ESKİŞEHİR

- Zanlıların adliyeye getirilmesi - Adliyeden detay görüntüer Eskişehir 'deki uyuşturucu operasyonu - Gözaltına alınan 44 şüpheliden 4'ü tutuklandıESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir 'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 44 şüpheliden 4'ü tutuklandı.Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 39'u emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakıldı, 5'i adliyeye sevk edildi.Şüphelilerden 4'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Eskişehir 'de dün düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddia edilen 16 şüpheli ile kullanmak amacıyla uyuşturucu temin eden 28 kişi yakalanmıştı.

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