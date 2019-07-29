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29 Temmuz 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Uyuşturucu operasyonu - ELAZIĞ

Uyuşturucu operasyonu - ELAZIĞ

- Yakalanan zanlıların Elazığ adliyesine getirilişleri Elazığ 'da uyuşturucu operasyonu - Uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 2 zanlı tutuklandıELAZIĞ (AA) - Elazığ 'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti ve sevkiyatı ile kullanımının önlenmesine yönelik çalışma başlattı.Çalışmada kent merkezinde şüpheli hareketlerde bulunan 4 kişiden birinin park halindeki bir aracın altına poşet attığını fark eden ekipler, şüphelilerin üzerinde ve poşette yaptıkları aramada fişekler halinde 64 gram esrar maddesi ile hassas terazi ele geçirdi.Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında uyuşturucu madde kullanmaktan işlem yapan ekipler, uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen N.P ve S.Ö.'yü emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk etti.N.P ve S.Ö, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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