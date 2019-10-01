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01 Ekim 2019 Salı günü yayınlandı
Uyuşturucu operasyonu - EDİRNE

Uyuşturucu operasyonu - EDİRNE

- Şüphelilerin Emniyet Müdürlüğü'nden çıkışı Edirne ve İstanbul'da uyuşturucu operasyonu - Operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden biri tutuklandıEDİRNE (AA) - Edirne ve İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden biri tutuklandı. Edirne Emniyet Müdürlüğü ile Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Keşan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu operasyonu düzenledi.
Operasyonda M.A, Y.D ve Ş.T. Keşan ilçesinde, M.K. ise İstanbul'da gözaltına alınırken, 365,36 gram eroin, 27,88 gram bonzai, 26 uyuşturucu hap ve hassas terazi ele geçirildi.Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.A. tutuklandı, diğerleri adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Adli Kontrol Uyuşturucu Bonzai Uyuşturucu Operasyonu Irak 

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