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29 Eylül 2019 Pazar günü yayınlandı
Uyuşturucu operasyonu - BURSA

Uyuşturucu operasyonu - BURSA

- Bursa 'da uyuşturucu operasyonu - Operasyonun havadan görüntüsü Bursa 'da uyuşturucu operasyonu - Operasyonda 19 kilo 730 gram kubar esrar ve 144 kök Hint keneviri ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındıBURSA (AA) - Bursa 'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 19 kilo 730 gram kubar esrar ile 144 kök Hint keneviri ele geçirildi, olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mudanya ilçesi Emirleryenicesi Mahallesi'nde nehir kenarında şüpheli iki kişinin olduğu yönünde ihbar aldı.Harekete geçen ekipler, narkotik köpeği "Kan" ile bölgede yaptığı aramalarda 19 kilo 730 gram kubar esrar ile 144 kök Hint keneviri ele geçirdi.Uyuşturucunun C.A, E.E. ve A.G'ye ait olduğunu belirleyen ekipler, 3 şüpheliyi gözaltına aldı.Şüphelilerin İl Jandarma Komutanlığındaki sorguları sürüyor.

Uyuşturucu Uyuşturucu Operasyonu Narkotik 

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