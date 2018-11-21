Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
21 Kasım 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Uyuşturucu operasyonları - İSTANBUL

Uyuşturucu operasyonları - İSTANBUL

- Operasyonlardan görüntüler - Ele geçirilen uyuşturucu maddelerden görüntüler İstanbul merkezli uyuşturucu operasyonları - Operasyonlarda, 250 kilogram skank, 100 kilogram eroin ve 9 tabanca ele geçirilirken gözaltına alınan 6 kişi tutuklandıİSTANBUL (AA) - İstanbul merkezli uyuşturucu operasyonlarında, 250 kilogram skank, 100 kilogram eroin ve 9 tabanca ele geçirildi.Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir şebekenin yurt dışından kaçak yollarla getirttiği yüklü miktarda uyuşturucuyu piyasaya süreceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.Çalışma kapsamında, Silivri'de park halindeki bir kamyonda yapılan aramada yangın tüpleri içerisine zulalanmış 10 kilogram eroin, Selimpaşa Mahallesi'ndeki villada düzenlenen operasyonda ise 250 kilogram skank ile 9 tabanca ele geçirildi. Ayrıca Afganistan'da yola çıkan ve Van'da durdurulan bir tırda da 90 kilogram eroin bulundu.Operasyonlarda gözaltına alınan 6 kişi, tutuklandı.

Uyuşturucu Kaçak Uyuşturucu Madde Yurt Dışı Eroin 

İlgili Foto Galeriler
Uyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attıUyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attı
Vatanı Kurtardığını İddia Eden Uyuşturucu SatıcısıVatanı Kurtardığını İddia Eden Uyuşturucu Satıcısı
Adana'da Dev OperasyonAdana'da Dev Operasyon
Şimdi Çok Farklı GörünüyorlarŞimdi Çok Farklı Görünüyorlar
Bu Değişim Fazla Zaman AlmadıBu Değişim Fazla Zaman Almadı
Dişine Bulaşmış Ruj Lekesi İçin Bir Daha Endişelenmesi GerekmeyecekDişine Bulaşmış Ruj Lekesi İçin Bir Daha Endişelenmesi Gerekmeyecek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı